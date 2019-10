Il Questore dispone la chiusura per 15 giorni di un bar in viale Verdi a Modena

Il Questore dispone la chiusura per 15 giorni di un bar in...

Nella tarda mattina di oggi, personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS, al titolare della licenza di un bar ubicato in viale Verdi a Modena. Il provvedimento, con il quale è stata disposta la sospensione delle licenze e la chiusura del negozio per 15 giorni, è il frutto di un’intensa attività di verifica e controllo effettuata dalla Polizia di Stato.

Il 16 settembre scorso la Squadra Volante era intervenuta per sedare una lite avvenuta all’interno del locale tra due abituali avventori, entrambi censurati per reati afferenti le armi e gli stupefacenti. Nel corso di successivi controlli, sono state identificate numerose persone gravate da precedenti penali e di polizia.

Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Gli stessi residenti hanno evidenziato la permanenza all’interno dell’esercizio e nelle sue pertinenze di soggetti sovente ubriachi, dediti allo spaccio e non di rado coinvolti in liti di strada, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, che hanno ingenerato un forte senso di insicurezza ed afflizione.