Il primo derby modenese in Serie A2 tra Montale e Sassuolo finisce per essere indigesto per le ragazze di coach Barbolini che sul campo dell’Exacer cedono 3-0 in poco meno di un’ora e dieci di gioco. Per le neroverdi, prestazione sottotono da archiviare comunque in fretta, visti i ritmi serrati del campionato: tra tre giorni, Pincerato e compagne saranno di nuovo in campo. Domenica infatti al Palapaganelli arriverà Talmassons, che questa sera è uscita sconfitta dal derby contro Martignacco.