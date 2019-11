Domenica al Comunale di Carpi la Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

‘Musica classica…. con aperitivo’ domenica 3 novembre alle 17.00 al Teatro Comunale di Carpi, in compagnia della Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo diretta da Pier Carlo Orizio, con Giuseppe Albanese pianista.

La Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo è un’orchestra sinfonica composta in gran parte da giovani musicisti. Costituitasi nel 2013 come nucleo portante di un progetto innovativo e dinamico, la Filarmonica è divenuta in questi anni una delle realtà musicali più interessanti del panorama italiano. Dal 2014 la Filarmonica è l’orchestra “in residenza” del prestigioso Festival di Brescia e Bergamo. Il suo fondatore e direttore principale è il maestro Pier Carlo Orizio, anima artistica del Festival; sotto la sua guida la Filarmonica collabora stabilmente con artisti di fama internazionale tra i quali Uto Ughi, Salvatore Accardo, Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Daniil Trifonov, Lilya Zilberstein, Ramin Bahrami. Tra i più richiesti pianisti della sua generazione, Giuseppe Albanese debutta nel 2014 su etichetta Deutsche Grammophon. Invitato nei più importanti teatri internazionali, in Italia ha suonato per tutte le più prestigiose stagioni concertistiche (incluse quelle dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e della RAI di Torino).

Nelle settimane successive, al Teatro Comunale di Carpi inaugura il programma de L’Altro Teatro con un omaggio a Giorgio Gaber di Elio. L’appuntamento per venerdì 8 novembre 2019, alle ore 21, con Il Grigio, il capolavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini che Giorgio Gallione adatta inserendo alcune celebri canzoni del Signor G. La stagione Danza 2019/2020 parte invece con Nuovo Balletto di Toscana che, domenica 10 novembre, porta in scena Pulcinella, uno di noi sulle musiche di Pergolesi e Stravinskij.