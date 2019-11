Turismo, attrattività, imprenditorialità: a Monzuno una serata per le attività produttive del territorio

Turismo, attrattività, imprenditorialità: a Monzuno una serata per le attività produttive del...

L’amministrazione comunale di Monzuno ha organizzato un incontro lunedì 4 novembre invitando tutte le attività produttive del territorio. L’appuntamento è nella Sala Civica di Vado alle 20,30. Lo scopo dell’incontro è quello di fornire informazioni rispetto a progetti, bandi, iniziative che possano consentire di cogliere nuove occasioni per le realtà territoriali. Ovviamente la giunta comunale, che sarà rappresentata dagli assessori Stefano Battistini e Morena Ricò, è disponibile anche per conoscere e ascoltare le opinioni tutti coloro che vorranno partecipare. Dopo i saluti del sindaco Bruno Pasquini gli assessori spiegheranno cosa sta cambiando a Monzuno da un punto di vista turistico e offriranno alcuni spunti per migliorare l’attrattività della zona.

All’incontro saranno presenti anche due responsabili tecnici dell’Unione dell’Appennino bolognese. Michele Deodati, che dirige il SUAP, parlerà di semplificazione, incentivi e bandi per le imprese commerciali. Marco Tamarri, responsabile del settore Turismo e Cultura, prospetterà i possibili sviluppi per l’Appennino negli ambiti di sua competenza