Calcio: sconfitta amara per il Bologna, 1-2 contro l’Inter

Lukaku da record: 9 reti nelle prime 11 giornate e doppietta che oggi vale la rimonta su un Bologna (2-1) che, in vantaggio iniziale con Soriano, vede sfumare il sogno al 91′ quando Orsolini stende Martinez e La Penna sancisce il penalty che il belga trasforma. Finisce tra la contestazione del Bologna e dei suoi tifosi, che all’86 avevano protestato per un contatto su Palacio in area, su cui La Penna sorvola. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Mihajlovic che sperano di riscattarsi con il Sassuolo tra meno di una settimana.