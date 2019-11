Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 4 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite in pianura. Locali addensamenti piu’ consistenti sui rilievi. Temperature: minime in diminuzione sul settore emiliano, comprese tra 7 e 9 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione su Romagna e settore costiero, intorno a 10/13 gradi; massime in aumento, comprese tra 15 e 19 gradi. Venti: deboli variabili sulle pianure, moderati con temporanee raffiche da sud-ovest sulla Romagna e settore costiero, forti da sud-ovest sui rilievi. Attenuazione dalla serata. Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

(Arpae)