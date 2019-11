Allerta meteo arancione in regione per piene fiumi, frane, temporali e vento

Arpae e Agenzia regionale di Protezione Civile lanciano un’allerta arancione per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori per le province di Piacenza e Parma; allerta gialla per piene dei fiumi per le province di Piacenza, Parma, Reggio e Modena; per frane e piene dei corsi minori per le province di Parma, Reggio e Modena; per temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio e Modena; per vento estesa anche alle province romagnole.

Durante la giornate di domenica 3 novembre e lunedì 4 novembre si prevedono precipitazioni intense sul settore centro-occidentale, anche a carattere temporalesco in Appenino. I fenomeni tenderanno a spostarsi verso est con esaurimento nella notte tra domenica 3 e lunedì 4. Sono inoltre previsti venti forti sulle aree di crinale, con una media tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno a 80/90 Km/h. Si segnala inoltre che sulle aree collinari limitrofe, nella prima parte della giornata di lunedì 4, saranno probabili frequenti raffiche di intensità attorno ai 70 km/h. Dal punto di vista idraulico, sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici con superamento della soglia 2 nel tratto montano, in particolare nel bacino del fiume Taro. Nel tratto di valle è prevista un’attenuazione dei livelli con superamento della soglia 1.