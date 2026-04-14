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La Giunta ha approvato oggi lo stanziamento delle risorse integrative della spesa di personale nel triennio 2026-27-28, pari a 1.5 milioni di euro, necessarie a garantire la costituzione del fondo e la relativa distribuzione per l’anno 2026, in tempi utili per consentire di inserire le quote di incentivo già nella busta paga di maggio.

Si ricordano i termini dell’accordo, per l’anno 2026 di un ulteriore incremento del fondo pari ad 1.250.000 euro; per l’anno 2027, pari ad 1.250.000 euro dell’anno 2026 + 500.000 euro; per l’anno 2028, pari ad euro 1.250.000 dell’anno 2026 + 500.000 euro dell’anno 2027 + 500.000 euro.

Trattandosi di risorse stabili, viene integrata la spesa di personale per il triennio di 1.5 mln di euro all’anno, somma che tiene conto anche degli oneri contributivi.

“Era un impegno che ci eravamo presi – spiega il sindaco Matteo Lepore – quando avevamo siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali e che segue l’aumento già definito lo scorso anno di 2,4 milioni di euro.

E’ un impegno importante da parte dell’Amministrazione che, pur in un frangente difficile anche a causa della situazione internazionale, vuole riconoscere il grande impegno quotidiano dei circa 4.500 dipendenti di Palazzo d’Accursio, consci del fatto che il tema dei salari e del potere d’acquisto nel nostro Paese e nelle città rimane una delle grandi criticità.

Ci sono trattative sindacali semplici e altre turbolente. Questa sicuramente lo è stata, a causa delle norme vigenti e dello scarica barile del Governo, che ancora una volta non ha messo risorse adeguate per valorizzare il lavoro pubblico.

Come Sindaco però avevo preso personalmente un impegno con i lavoratori comunali e volevo dare seguito. Così ho fatto e li ringrazio anche perché sono stati mesi di confronti importanti, nei quali ho ascoltato critiche e proposte. Dobbiamo rinsaldare il nostro rapporto al servizio della città e proprio questo accordo rappresenta un passo importante.

Devo dare atto ogni giorno che la passione e la competenza dei dipendenti comunali ci sta permettendo di realizzare opere e progetti di grande rilievo come il tram, 20 nuove scuole, la tenuta complessiva dei servizi pubblici e molto altro in una fase delicata per l’economia del paese. Avere un Comune forte e attivo significa fare andare avanti bene la città, essere punto di riferimento per tutti.

Ringrazio con l’occasione anche le sigle firmatarie e tutto lo staff tecnico della direzione generale che ha seguito il percorso”.