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La mostra “Io rispetto gli animali” inaugurata oggi all’I.C. Sasso Marconi, rimarrà aperta fino a venerdì 8 maggio.

Tutto nasce dal concorso di disegno “Io rispetto gli animali”, promosso da LAV e giunto quest’anno alla sua sesta edizione, appena conclusa. Il concorso, infatti, da quest’anno si è trasformato anche in una mostra itinerante in Italia, che con i suoi 21 pannelli bifacciali ha portato in 11 scuole di 10 città italiane una selezione dei disegni che hanno meglio rappresentato il senso delle prime cinque edizioni.

“I pannelli raffigurano, attraverso i disegni degli alunni, un’ampia gamma di situazioni su cui si può continuare a riflettere nell’ambito dei diritti degli animali e che possono essere spunto per lavori di approfondimento a scuola – afferma Giacomo Bottinelli, responsabile Ufficio A Scuola con LAV – Ricordiamo infatti che la legge 92/2019 sull’educazione civica e le Linee guida del 7 settembre 2024 riportano il rispetto degli animali tra gli obiettivi di apprendimento per tutti i gradi di istruzione”.

Quella di Sasso Marconi è la penultima tappa del tour.

La mostra è partita da Roma (IC Fabiola) e si è spostata poi a: Cerro Maggiore (MI) – IC Strobino (24 novembre – 19 dicembre), Genova – IC Marassi (9 dicembre – 16 gennaio), Verona – Educandato Agli Angeli (12-30 gennaio), Palermo – IC Lombardo Radice (2-20 febbraio), Torre del Greco – IC Falcone Scauda (16 febbraio – 6 marzo), Sciacca (AG) – IC Dante e IC Mariano Rossi (9 marzo – 27 marzo), IC Sasso Marconi (BO) (14 aprile – 8 maggio). Il percorso si concluderà a Moncalieri (TO) – Scuola S. Anna Opera Barolo (28 aprile – 18 maggio).

La mostra potrà essere visitata anche da classi esterne alle scuole ospitanti scrivendo a educazione@lav.it.

LAV ringrazia la dirigente scolastica dell’IC Sasso Marconi, dott.ssa Emanuela Cioni e la docente Vincenza Piscitiello, il docente Vincenzo De Franco, gli studenti che hanno collaborato all’organizzazione dell’inaugurazione, così come ai volontari della sede LAV di Bologna, Silvia Dori e Alba Barbato. Nel corso dell’evento è stato presente inoltre l’Assessore alla Scuola, Alessandro Malferrari.

Per scoprire la mostra: https://piccoleimpronte.lav.it/portfolio/mostra-disegni

Per conoscere il concorso: https://piccoleimpronte.lav.it/portfolio/io-rispetto-gli-animali