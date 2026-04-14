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Comprendere le radici culturali della destra italiana, che non riesce a dichiararsi antifascista, per leggere con maggiore consapevolezza il presente: è questo il tema al centro dell’incontro con Valerio Renzi, giornalista, scrittore e attivista, in programma sabato 18 aprile alle 16:30 nella sala conferenze di Palazzo Principi, a Correggio.

L’appuntamento offrirà al pubblico l’occasione di approfondire un argomento di forte attualità attraverso il contributo di una voce che da anni si occupa di destra estrema e culture politiche della destra. Nel corso dell’incontro, Renzi sarà intervistato a partire dai temi affrontati nel suo libro “Le radici profonde”, dedicato alla destra italiana e alla questione culturale, con l’obiettivo di fornire strumenti di analisi e riflessione su dinamiche storiche, politiche e sociali che continuano a incidere anche nel dibattito politico contemporaneo.

L’iniziativa si propone quindi come un momento pubblico di confronto e approfondimento, aperto alla cittadinanza, capace di unire divulgazione e attualità su un terreno complesso ma centrale per comprendere alcune trasformazioni in corso nel panorama politico e culturale del Paese.

L’evento è promosso da Casa del Popolo Spartaco e da ANPI, sezione di Correggio ed è a ingresso libero e gratuito.

Il sacrificio e la libertà: domenica 19 aprile si celebra il ricordo della battaglia di Fosdondo, 81 anni dopo

Ottantuno anni dopo, Correggio ricorda sempre una delle pagine più dolorose e decisive della propria storia: la Battaglia di Fosdondo. Domenica 19 aprile la comunità correggese si ritroverà per commemorare i partigiani Sergio Fontanesi, Giacomo Pratissoli, Paride Carminati, Luciano Tondelli e Angiolino Morselli e due giovani civili inermi Dante Ibattici e Francesco Faccenda, uccisi dai fascisti il 15 aprile 1945, nei giorni finali della guerra, rinnovando una memoria che appartiene non solo al passato ma anche al presente della città.

Il programma della commemorazione si aprirà alle ore 9:30 con la Santa Messa a Canolo, presso la chiesa parrocchiale di San Paolo. Alle ore 11 partirà il corteo dal Circolo “Il Quartiere” di Fosdondo, accompagnato dalla Banda cittadina “L. Asioli”. Seguiranno gli interventi istituzionali di Fausto Nicolini, presidente del Consiglio comunale, e di Simone Casarini, rappresentante di ANPI Correggio.

Alle ore 12:30, al termine degli interventi, sarà proiettato “Gappisti, Storie di Resistenza, sacrifici e libertà”, cortometraggio di Marcello Ligabue prodotto da Officine Gattaglio e Casa del Popolo Spartaco in collaborazione con Kattiveria. La mattinata si concluderà con l’Aperitivo resistente offerto da ANPI Correggio.

La Battaglia di Fosdondo rappresenta uno degli episodi più significativi della Resistenza sul territorio correggese. In quelle ore drammatiche, consumate tra Canolo e Fosdondo, si intrecciarono coraggio, sacrificio e scelta di libertà. Il 15 aprile 1945, a soli dieci giorni dalla Liberazione, persero la vita cinque partigiani e due civili: un prezzo altissimo pagato da una comunità che ancora oggi riconosce in quella vicenda un passaggio fondamentale della propria storia civile. Il ricordo di quei fatti, custodito anno dopo anno, continua a parlare alle nuove generazioni e a richiamare il valore concreto di parole come democrazia, responsabilità e partecipazione.