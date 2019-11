Hockey Pista – Serie A1: l’uBroker Scandiano si arrende in casa del Trissino (5-2)

Sono fatali per l’uBroker Scandiano le mattonelle del PalaDante (una delle poche piste della Serie A1 con il fondo non in legno). Il match della settima giornata finisce 5-2 per i padroni di casa del Trissino, formazione forte e ambiziosa che però veniva da tre sconfitte consecutive.

L’uBroker, a dispetto del punteggio, ha giocato alla pari degli avversari, finendo punito soprattutto dai propri errori nei momenti decisivi.

La svolta del match è arrivata sul 3-2, quando Tataranni ha colto la traversa interna su punizione di prima e, poco dopo, Garcia ha segnato la sua seconda rete personale portando la squadra vicentina al doppio vantaggio. Sette su sette, gli errori dal dischetto, per le sue squadre (quattro Scandiano, tre il Trissino), con Sergio Festa che ha fallito – su punizione di prima – l’opportunità di riaprire i giochi a due minuti dal termine. Un rimpianto che ha preceduto di poco la rete finale di Malagoli.

Ora il quinto posto in classifica è condiviso dai rossoblù di Crudeli con altre quattro squadre, ma una di queste, il Sandrigo, scenderà in campo nel posticipo di mercoledì per il derby vicentino sulla pista del Bassano.

“E’ stata – ha commentato il tecnico dell’uBroker, Roberto Crudeli – una partita super equilibrata. Abbiamo spinto e giocato alla pari con un avversario come il Trissino, e questo è sintomo di una grande forza. Ma abbiamo commesso troppi errori, più che altro ingenuità individuali, regalando il primo e il quarto gol in maniera assurda. Dobbiamo ancora limare sia i meccanismi difensivi che quelli offensivi. I ragazzi stanno facendo un buon lavoro, e anche qui a Trissino la prestazione c’è stata, però non abbiamo seguito abbastanza quello che ci eravamo detti preparando la partita nel corso degli allenamenti. E questo non va bene”.

Il tabellino

GSH TRISSINO – UBROKER HOCKEY SCANDIANO 5 – 2

Reti 1° tempo: 2.05 Ventura, 6.15 Garcia, 7.21 Coy, 11.27 Greco.

Reti 2° tempo: 9.14 Coy, 20.04 Garcia, 23.54 Malagoli.

GSH TRISSINO: Català, Faccin, Malagoli, Schiavo, Greco, Dal Santo, Da Silva Ventura, Baptista Das Neves, Garcia Solar, Zen. Allenatore: Chacim Beja Da Graca.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, De Pietri, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Stallone e Rago.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Tataranni, Coy, Faccin, Ventura.

Le partite della settima giornata d’andata. Sabato 2 novembre: Monza-Breganze 1-1, Sarzana-Lodi 1-5, Montebello-Correggio 4-1, Forte dei Marmi-Valdagno 1-1, Viareggio-Follonica 3-3. Domenica 3 novembre: Trissino-Scandiano 5-2. Mercoledì 6 novembre: Bassano-Sandrigo.

Classifica: Lodi 18, Breganze 13, Forte dei Marmi 12, Valdagno 12, Sandrigo 10, Scandiano 10, Follonica 10, Viareggio 10, Trissino 10, Correggio 6, Monza 6, Montebello 5 Sarzana 5, Bassano 4.

Le partite della ottava giornata d’andata. Sabato 9 novembre: Follonica-Forte dei Marmi, Lodi-Viareggio, Scandiano-Monza, Valdagno-Montebello, Breganze-Sarzana, Sandrigo-Trissino. Domenica 10 novembre: Correggio-Bassano.