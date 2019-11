Pallacanestro Scandiano: Emil Gas corsara a Vignola

Ancora una vittoria, la quinta in altrettante partite, per l’Emil Gas Scandiano. I bianco-blu passano a Vignola contro i padroni di casa, al termine di una gara combattuta nel primo tempo ma messa sui binari giusti nella ripresa, quando il parziale di 13-24 del terzo periodo indirizza in modo netto la contesa. Sugli scudi Bartoccetti e Vanni, rispettivamente 24 e 18 punti, ma tutto il gruppo ha portato il proprio contributo alla causa.

SCUOLA PALL.VIGNOLA-EMIL GAS SCANDIANO 55-82 (16-13, 33-39, 46-63)

SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA: Ganugi 3, Badiali 9, Fiorini 11, Barbieri 4, Galvan 12, Amici 7, Degli Angeli, Cuzzani 7, Righetti 2, Mazzoli, Riccò ne. All. Ceglie.

PALLACANESTRO SCANDIANO 2012: Catti 1, Rivi 3, Belli 4, Taddei 7, Bartoccetti 24, Braglia 4, Mammi, Fikri 8, Di Micco, Vanni 18, Corradini 7, Fontanili 4. All. Baroni.

Arbitri: Piazza e Conti di Bologna.