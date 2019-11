Domenica a Limidi di Soliera un pomeriggio all’insegna dell’arte e della conoscenza

Domenica 10 novembre 2019 alle ore 16,00 presso la sala del Centro Civico di Limidi (via Papotti n. 18) un altro appuntamento ormai tradizionale: la conferenza della Dr.ssa Cristina Muccioli (insegnante di Etica della Comunicazione all’Accademia di Brera e critico d’arte anche in ambito internazionale. La sua ricerca è focalizzata sugli intrecci tra arte e scienza, antropologia e filosofia) che intratterrà su ESTETICA DEL VERO, APOLOGIA DEL FALSO.

Riflessioni sull’evoluzione dell’idea di ‘vero’ in un’epoca di fake-news e bufale con accenni alle idee e immagini della verità nella storia dell’arte. Coerentemente col tema della relazione il pomeriggio sarà valorizzato da una mostra personale dell’acquerellista carpigiana Lorena Ghizzoni. Opere che al tempo stesso sono in parte un ‘falso’, una trasfigurazione lieve e poetica della realtà, ma anche il ‘vero’, movimenti di colore che rappresentano la sensibilità dell’artista e danno all’osservatore piacevoli emozioni! Al termine un piccolo rinfresco per tutti.

