Pallacanestro Scandiano, successo in volata contro la Scuola Pallacanestro Ferrara

La settima vittoria in sette match disputati ha il sapore dell’impresa. Già, perché l’Emil Gas Scandiano disputa un primo tempo non all’altezza, si innervosisce e lascia campo alla Scuola Pallacanestro Ferrara, che all’intervallo lungo sembra in pieno controllo. La capolista, però, alza l’intensità difensiva al rientro in campo, travolge gli avversari e festeggia a fil di sirena, restando al comando in coppia con la Nazareno Carpi. Martedì sera si torna in campo per il turno infrasettimanale, ospiti alla “Cassala” del Basketreggio.

EMIL GAS SCANDIANO-SCUOLA PALLACANESTRO FERRARA 68-67

(22-22, 33-51, 53-60)

PALLACANESTRO SCANDIANO 2012: Catti ne, Rivi 11, Belli 3, Taddei 2, Bartoccetti 13, Braglia, Mammi G., Fikri 14, Di Micco ne, Vanni 22, Corradini 3, Fontanili. All. Baroni.

SCUOLA PALLACANESTRO FERRARA: Pusinati 20, Rimondi Ro. 18, Rimondi Ri. 1, Beccari, Rizzatti 2, Trinca, Proner 8, Bertocco 11, Gavagna 3, Grassi 4. All. Colantoni.

Arbitri: Boudrika di Ravenna e Puliti di Rimini.