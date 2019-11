“Falstaff e il suo Servo” con Franco Branciaroli e Massimo De Francovich al Teatro Asioli di Correggio

Mercoledì 13 e giovedì 14 novembre (ore 21) prosegue la stagione di prosa del Teatro Asioli di Correggio con Franco Branciaroli e Massimo De Francovich protagonisti di Falstaff e il suo Servo, da William Shakespeare. Lo spettacolo è scritto da Nicola Fano e Antonio Calenda (anche regista), in scena, accanto ai due protagonisti, Valentina Violo, Valentina D’Andrea, Alessio Esposito, Matteo Baronchelli.

Il mattatore Branciaroli porta in scena un Falstaff gaudente, eccessivo, smodato, gran bevitore, affamato di cibo e di vita e sgargiante nell’abbigliamento, ma venato da quella sottile vena di malinconia di chi sa di essere ormai prossimo alla fine della sua parabola esistenziale, impegnato nella prima parte dello spettacolo in una serie di comiche avventure amorose, più melanconico e drammatico nella seconda, quando è alle prese con la guerra. Di fronte a lui, in opposizione dialettica, un personaggio d’invenzione: il Servo interpretato da De Francovich, un ragionatore sottile e disilluso, che ha il compito di “smascherare” Falstaff, di pungolarlo e indagarlo per mostragli la sua inadeguatezza e contestargli l’illusione di credere che non occorra pensare e basti vivere.

Biglietti: Euro 25/22/17

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it – Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.