Autunno di lavori sul territorio di Maranello

Autunno di lavori a Maranello. Nei prossimi mesi l’amministrazione comunale ha in programma diverse opere di manutenzione straordinaria sulle strade della città e delle frazioni, interventi necessari per migliorare la mobilità e la sicurezza dei cittadini. Nelle scorse settimane sono state avviate due opere: la realizzazione di un tratto di marciapiede nella frazione San Venanzio e della pista ciclabile di collegamento tra via Rossini e via Terre delle Rosse a Pozza.

Nelle prossime settimane, salvo maltempo e precipitazioni che potrebbero causare slittamenti, prenderanno il via altri interventi: la riqualificazione di un tratto di marciapiede in via Abetone inferiore, con abbattimento delle barriere architettoniche e i lavori di asfaltatura del percorso ciclabile all’interno del parco dei Navigatori e di un tratto di via Gagliardella nella frazione di Fogliano. In previsione anche interventi per la sicurezza del territorio, come il potenziamento degli impianti di videosorveglianza nell’area urbana di Maranello. Saranno poi eseguiti lavori di adeguamento su quattro impianti semaforici in base alle esigenze delle persone non vedenti, il cui importo sarà coperto per metà da un contributo ministeriale ottenuto dall’amministrazione comunale. Per il mese di dicembre sono in programma lavori di asfaltatura in via Don Minzoni a Torre Maina e nello stradello di collegamento tra via Mameli e piazza Toscanini a Pozza e lavori finalizzati alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in via Cavour, in via Crispi, in via Giardini intersezione con via Tagliati e nella località La Svolta a San Venanzio. In programma anche lavori di potatura dei viali alberati ed il restyling del parco dei Piccoli e del parco Ferrari, con l’installazione di nuovi giochi in sostituzione di quelli ormai obsoleti. La cittadinanza sarà informata di volta in volta delle modifiche alla viabilità necessarie in seguito ai lavori.