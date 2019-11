Apertura tesseramento 2020 per FIAB-Tuttinbici Reggio Emilia

FIAB-Tuttinbici invita tutti alle Giornate di apertura tesseramento 2020 e alla campagna informativa sul furto delle biciclette il 16, 23 e 30 novembre (sabato) in Piazza Fontanesi a Reggio Emilia dalle ore 9,30 alle 13.

Un’opportunità per conoscere meglio le attività di FIAB-Tuttinbici e se lo si desidera, diventare soci.

Verranno fornite istruzioni per iscriversi gratuitamente al Registro Italiano Bici: in tal modo, in caso di ritrovamento a seguito di furto, le Forze di Polizia potranno risalire al proprietario, evitando così che la bici rimanga abbandonata nei magazzini comunali.

Chi desidera poi un livello ulteriore di tutela, potrà acquistare il “kit Bicisicura”, che consiste in una targhetta adesiva speciale anti-effrazione da apporre sul telaio della bici: si tratta di un sistema diffuso in oltre 55 importanti città italiane con più di 600.000 bici marchiate, con un significativo effetto deterrente nei confronti dei malintenzionati.

Saranno inoltre distribuiti libretti, redatti dal Comune in collaborazione con la Polizia Municipale, che illustrano i principali strumenti di contrasto ai furti di biciclette.

Saranno inoltre disponibili copie dell’”Almanacco dei ciclisti illuminati” di Ivanna Rossi e Gianfranco Fantini.

Il tesseramento a FIAB porta con sé, naturalmente, numerosi vantaggi e agevolazioni riservate ai soci, prima fra tutti la copertura assicurativa RC per danni a terzi provocati circolando in bicicletta valida in tutta Europa. E poi, un ricco calendario di iniziative, gite, ciclo-vacanze, bici-viaggi e appuntamenti in bicicletta in tutta Italia (consultabile su andiamoinbici.it); agevolazioni e sconti per diversi servizi convenzionati tra cui assistenza legale, pernottamenti nelle strutture Albergabici.it, viaggi in bicicletta, negozi di sport e ciclo-officine, locali, ecc.; e, con soli 6 euro in più per tutto l’anno, all’abbonamento alla rivista BC, l’unica che in Italia tratta di ciclismo urbano e di ciclo-escursionismo.

Per iscriversi: inviare mail a info@tuttinbici.org o direttamente dal sito https://www.tuttinbici.org/negozio/ al costo di 20 € (+ 6 opzionali per la rivista BC).