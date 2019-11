Intervento Hera su condotta gas ieri sera a Modena

I tecnici del Gruppo Hera sono intervenuti nella serata di ieri in via Botticelli per risolvere un guasto a una condotta gas della rete in bassa pressione. L’arrivo della squadra di Pronto Intervento è stato immediato e le consuete procedure di messa in sicurezza si sono svolte alla presenza dei Vigili del Fuoco. Grazie al tempestivo intervento dei tecnici non è stato necessario ricorrere alla temporanea interruzione del servizio alle utenze della zona. L’intervento si è concluso attorno alle 6 di stamani.