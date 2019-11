Toano, da domani senso unico alternato sulla Sp 486

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, giovedì, nell’ambito dell’appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade del Reparto Sud con servizio di pronto intervento, inizieranno lavori di ripristino di un muro di sostegno di valle e inserimento di una nuova barriera stradale sulla Sp 486R di Montefiorino, fra gli abitati di Cerredolo e Ponte Dolo, in comune di Toano. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere, da domani sarà quindi istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico con limitazione della velocità a 30 km/ora.

L’ordinanza emessa dalla Provincia impone che, nei momenti di maggior traffico e/o colonna in una o in entrambe le direzioni, la circolazione venga tassativamente regolata con movieri o modifica temporaneamente la temporizzazione del semaforo. Questo al fine di cercare di limitare il più possibile i disagi che un intervento simile – finalizzato alla sicurezza dei cittadini – potrebbe comportare. Provincia ed imprese cercheranno di concludere rapidamente l’intervento, confidando nella comprensione e nella collaborazione da parte degli utenti della strada.

