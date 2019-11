Elenco di chiusure previste sull’A1, l’A14, l’A13 e il Ramo Verde (Tangenziale Bologna)

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 novembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Modena nord, in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena, di competenza Autostrada del Brennero.

***

Sempre sull’A1, per programmati lavori connessi alla realizzazione del Raccordo autostradale A15-A22, previsti in orario notturno, chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, sarà obbligatoriamente deviato sulla A15 Parma-La Spezia, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti consecutive di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 novembre, con orario 21:00-6:00;

-dalle 21:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 novembre.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia, si potrà uscire alla stazione autostradale di Parma ovest, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana e rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A1/Bologna.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Imola, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 novembre;

-in entrata verso Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna, nelle due notti consecutive di martedì 26 e mercoledì 27 novembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Castel San Pietro o di Faenza.

***

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, nelle cinque notti consecutive di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 novembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Cesena nord, verso Ancona/Pescara, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Cesena o di Forlì.

***

E ancora, sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 novembre, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (provenienza Milano e Firenze), sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare, sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze: uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul accordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio.

Nello stesso orario, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiusa l’entrata della stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sulla A13 Bologna-Padova:

-dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 novembre, per chi proviene da Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14, alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale;

verso Firenze: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione autostradale di Bologna Casalecchio;

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 novembre sarà chiuso, per chi proviene da Padova, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14, alla stazione autostradale di Bologna San Lazzaro.

Negli stessi giorni e orari sarà chiusa anche l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Infine, sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 novembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-per chi proviene da Modena, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna;

-sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Bologna città.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Modena, si consiglia di proseguire sulla SS9 Via Emilia fino allo svincolo 2 della Tangenziale di Bologna “Borgo Panigale”;

per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.