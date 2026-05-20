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Si riunirà domani, giovedì 21 maggio alle ore 20.30 presso le sale del Castello, il Consiglio comunale di Formigine presieduto da Antonietta Vastola.

L’ordine del giorno si aprirà con la surroga del Consigliere Alessandro Neviani e la conseguente convalida della Consigliera subentrante Anna Cuoghi, atto a cui seguiranno le comunicazioni e le modifiche alla composizione delle Commissioni Consiliari e della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Lo spazio dedicato a interrogazioni e interpellanze vedrà al centro dell’attenzione l’ordinanza sul divieto di scoppio di petardi e artifizi pirotecnici legato al Regolamento di Polizia Urbana, la gestione della comunicazione degli eventi all’Auditorium Spira mirabilis e la tutela delle falde acquifere nell’abitato di Magreta.

A seguire, la parte deliberativa prenderà in esame la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 con il relativo aggiornamento del piano degli investimenti, oltre ad alcune modifiche al Nuovo Regolamento di Polizia Urbana. La parte finale della seduta sarà invece occupata dalla discussione e risoluzione di sette mozioni. I temi trattati riguarderanno l’ampliamento della platea dei dipendenti comunali ammessi al lavoro agile per fronteggiare il caro carburanti, due distinte proposte incentrate sulla revisione e l’evoluzione della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, e l’intitolazione di un luogo pubblico alle 21 donne elette all’Assemblea Costituente in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica. Infine, verranno discusse le mozioni relative al Servizio Civile Universale e Regionale sul territorio formiginese, al disegno di legge sul consenso e al rafforzamento della tutela delle vittime di violenza a sostegno della riforma Bongiorno.

Come di consueto, sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.