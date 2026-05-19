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A partire da domani, mercoledì 20 maggio, sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione di un orto presso il nuovo Villaggio degli Orti di Tabina. Le richieste saranno prese in carico in ordine strettamente cronologico per la definizione della graduatoria e dell’eventuale lista d’attesa, fermo restando il criterio di priorità previsto dal Regolamento comunale per i residenti delle frazioni di Magreta e Corlo.

Le domande dovranno essere presentate compilando l’apposito modulo e inviate tramite e-mail all’indirizzo sport@comune.formigine.mo.it a partire dalle ore 9.30 del 20 maggio, oppure consegnate di persona presso l’Ufficio Sport e Associazionismo dalle 9.30 alle 12.30 dello stesso giorno. Successivamente, le richieste potranno essere trasmesse via e-mail senza vincoli di orario o consegnate fisicamente durante gli orari di apertura dell’ufficio (lunedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13). I venti appezzamenti del complesso di Tabina saranno effettivamente accessibili e pronti per l’uso nel corso del mese di giugno.

L’iniziativa si inserisce nel progetto degli orti urbani del Comune di Formigine, andando a integrare i 79 spazi già attivi in via della Fornace. Attraverso la concessione di questi terreni, l’Amministrazione intende promuovere attività che favoriscano la socializzazione, la partecipazione dei cittadini e l’auto-organizzazione locale. Il progetto punta a sostenere il benessere psico-fisico e l’autonomia delle persone, con particolare attenzione alla popolazione anziana, stimolando al contempo la diffusione e lo scambio di competenze legate alla coltivazione biologica di ortaggi e fiori.

L’area interessata, situata a Tabina, si estende su una superficie di circa mille metri quadrati ed è accessibile dal parcheggio della Fondazione Orione 80. Ognuno dei venti lotti sociali è dotato di un pozzetto per l’irrigazione, di una paratia laterale in legno per il contenimento del terreno e di una presa diretta alla rete idrica, oltre alla predisposizione per il collegamento all’impianto di illuminazione pubblica.

Il modulo di domanda e le relative informazioni sono consultabili alla pagina: https://www.comune.formigine.mo.it/servizi/cultura-e-tempo-libero/orti-urbani-e-inclusione.