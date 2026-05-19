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Domenica 24 maggio alle ore 21 il Teatro Asioli di Correggio (RE) ospiterà un concerto ‘fuori programma’ del festival itinerante Crossroads. Ne sarà protagonista la pianista e cantante Francesca Tandoi, che si esibirà col suo trio (Stefano Senni al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria).

La pianista romana Francesca Tandoi si è trasferita in Olanda nel 2009 per completare il suo percorso di studi, ottenendo un diploma al conservatorio de L’Aia e un master a quello di Rotterdam. Ed è in Olanda che prende il via la sua carriera professionale per poi estendersi agli altri paesi nord europei. Dopo la lunga parentesi olandese, la Tandoi è tornata in Italia, ambientandosi immediatamente nella scena jazz nazionale e sviluppando al contempo una superlativa carriera internazionale. Sta infatti emergendo come una delle più significative pianiste-cantanti, a proprio agio sia nel vigoroso linguaggio bop che in contesti di jazz swingante (come evidenziano le collaborazioni con Scott Hamilton, Philip Harper, Joe Cohn, Anthony Pinciotti, Jason Brown, Darryl Hall, Florin Nicolescu…). Il trio è la formazione con la quale esprime al meglio quella “esplosione di swing” che ne caratterizza lo stile, contemporaneamente raffinato e vigoroso. Con questo format nel 2024 ha pubblicato Bop Web, il suo settimo album in trio (con Sander Smeets e Matheus Nicolaiewsky).

E intanto è già pronto anche il nuovo disco della Tandoi: SongBook Vol.1, che uscirà il 2 giugno per l’etichetta Fresh Sound. Si tratta del primo album di Francesca composto interamente da pezzi inediti.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite: Correggio (RE): Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813.

Informazioni, prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, biglietteria@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.