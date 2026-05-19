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Mentre si trovava a bordo della propria auto, è stato fermato dai carabinieri della stazione di Cadelbosco di Sopra in occasione di un controllo stradale lungo la Statale 358, nelle vicinanze di un distributore di carburante. Durante le verifiche documentali, uno dei passeggeri, identificato in un 39enne, ha mostrato un evidente stato di agitazione e nervosismo, che ha destato i sospetti degli agenti. Questo atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire l’ispezione, scoprendo la fonte del comportamento sospetto.

Il passeggero è stato trovato in possesso di 25 pastiglie di “Rivotril”, sostanza stupefacente a base di Clonazepam appartenente alla categoria delle Benzodiazepine, ciascuna con un dosaggio di 2 mg. Le pillole erano nascoste in un fazzoletto di carta riposto negli indumenti intimi dell’uomo. La scoperta ha portato i carabinieri a denunciare il 39enne, un cittadino nordafricano senza fissa dimora, alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto nella mattina del 16 maggio, intorno alle 8. Dopo il fermo del veicolo e durante la verifica dei documenti, il comportamento ansioso del passeggero ha spinto gli agenti a ispezionare più a fondo. Sono stati recuperati, occultati all’interno degli slip dell’uomo, due blister contenenti complessivamente 19 pastiglie, un blister con due pastiglie e un altro con quattro pastiglie dello stesso stupefacente. Il totale ammonta a 25 pastiglie, tutte della stessa tipologia e dosaggio.

L’uomo è stato condotto in caserma per completare le formalità e successivamente denunciato per violazione della normativa in materia di stupefacenti. La droga è stata sequestrata e classificata come destinata allo spaccio sulla base degli elementi riscontrati. Gli accertamenti e le indagini preliminari proseguiranno per analizzare ulteriormente il caso e stabilire le determinazioni necessarie riguardo all’azione penale.