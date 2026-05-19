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I Carabinieri di Modena salutano una delle figure storiche dell’Arma provinciale: domenica 17 maggio è andato in congedo il Luogotenente Carica Speciale Amedeo Bernini, per raggiunti limiti di età.

Dopo 38 anni di onorata carriera al servizio dell’Arma del Carabinieri, ha raggiunto il meritato traguardo del congedo, lasciando un’impronta indelebile nella comunità che lo ha visto operare per gran parte della sua vita.

Nato a Pisa nel 1966 ed arruolatosi Carabiniere Ausiliario nel 1988, dopo qualche anno di servizio presso le Stazioni di Monteleone d’Orvieto e di Modena San Damaso, ha frequentato la Scuola Sottufficiali di Vicenza per poi essere destinato alla Compagnia di Venezia e poi al Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia.

Dal 1999 è arrivato nella provincia modenese in cui ha ricoperto diversi incarichi operativi prestigiosi tra cui il Nucleo Investigativo ed il Nucleo Informativo del locale Comando Provinciale Carabinieri, per poi assumere nel 2015 il comando del Nucleo Carabinieri di Polizia Militare dell’Accademia Militare di Modena.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diverse onorificenze tra cui la Medaglia Mauriziana e la Medaglia Argento di Lungo Comando Esercito, concesse rispettivamente dal Presidente della Repubblica e dal Ministro della Difesa, nonché diversi Encomi per le attività sviluppate nel settore operativo che attestano la sua profonda versatilità professionale.

Il suo percorso di crescita è stato costante e brillante e lo ha reso un vero e proprio punto di riferimento per i colleghi e la cittadinanza, capace di coniugare il rigore del dovere con una rara e costante professionalità.

Nella mattinata di sabato, il Luogotenente Amedeo Bernini è stato affettuosamente salutato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, Colonnello Lorenzo Ceccarelli, che, evidenziandone lo straordinario spessore umano e le ottime doti professionali, ha rivolto allo stesso gli auguri per il prosieguo della sua vita, tributandogli stima e riconoscenza per la dedizione e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati durante la sua carriera.