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Venerdì 15 maggio, nell’Headquarter Modula di Fiorano Modenese, si è svolta l’Assemblea generale ordinaria parte privata di Confindustria Emilia. Dopo il saluto iniziale del padrone di casa, Franco Stefani, fondatore e presidente di Modula, è intervenuta Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia. Nella sua relazione ha analizzato il contesto globale, aggiornato sui progetti di mandato e approfondito i temi centrali per l’Associazione: energia e forniture, trasformazione tecnologica e digitale, demografia e valore del lavoro, sicurezza e sostenibilità sul lavoro, formazione e competenze per far crescere imprese e imprenditori, l’associazione come motore per accelerare il business, crescita nei mercati e nuove filiere per continuare a essere attrattivi (a questo link e in allegato la relazione integrale del Presidente Sonia Bonfiglioli, in allegato anche la slide che ha accompagnato il suo intervento e alcune immagini dell’Assemblea).

Nell’ambito dei lavori si sono poi tenute le Assemblee di filiera per il rinnovo delle rispettive governance.

Le governance delle Filiere di Confindustria Emilia, che assumono ufficialmente l’incarico per il quadriennio 2026-2030, sono così composte:

1) Agroalimentare: Presidente Claudio Stefani. Delegati aggiunti Alessia Cocchi, Jacopo Gualandi, Paolo Molinari, Simone Samoggia, Carlo Filippo Villani.

2) Automotive: Presidente Marco Stella. Delegati aggiunti Davide Malagoli, Ranieri Niccoli, Luca Zaghi.

3) Carta e Stampa: Presidente Luca Panini.

4) Chimica e Farmaceutica: Presidente Federico Saetti. Delegati aggiunti Andrea Agostini, Marianna Vollaro.

5) Costruzioni e Infrastrutture: Presidente Francesco Montanari. Delegati aggiunti Valeria Basile, Rossana Gabrielli, Elisa Stabellini.

6) Digital: Presidente Paolo Cavicchioli. Delegati aggiunti Marco Cavoletti, Marco Milantoni, Lara Oliveti, Stefano Spaggiari.

7) Elettronica e Meccatronica: Presidente Nicola Montanari. Delegati aggiunti Gabriele Gianni, Marcello Masi, Giorgia Roversi, Giovanni Tamburini.

8) Energia: Presidente Massimiliano Bega.

9) Facilities: Presidente Flavio Guastafierro. Delegati aggiunti Rossella Amadesi, Isabella Malagoli.

10) Home: Presidente Federico Piccinini. Delegati aggiunti Paolo Mongardi, Paolo Santini.

11) Macchine: Presidente Elisa Sarti. Delegati aggiunti Paolo Covezzi, Devid Ferri, Giuseppe Lodi, Silvia Pecorari, Angelo Pucci, Guido Rossi, Claudio Sabatini, Nicola Vaccari.

12) Metalli e Materiali Compositi: Presidente Giacomo Bottone. Delegati aggiunti Alessandro Acquaderni, Francesca Conti, Katia Gruppioni, Francesco Ponzellini.

13) Mobilità e Intralogistica: Presidente Christian Colaneri. Delegati aggiunti Mauro Audisio, Patrizia Draghetti, Claudio Franceschelli, Domenica La Valle.

14) Moda e Lusso: Presidente Gabriele Maggio. Delegato aggiunto Chiara Biasini, Gianluca Sacchetti.

15) Packaging: Presidente Cesare Rapparini. Delegati aggiunti Saverio Gamberini, Roberto Mastri, Matteo Pozzesi.

16) Plastica: Presidente Riccardo Pianesani.

17) Salute: Presidente Marco Fantoni. Delegati aggiunti Luca Ferraresi, Stefano Reggiani, Luca Spinardi.

18) Servizi Professionali: Presidente Simone Mangini. Delegato aggiunto Elena Sabattini.

19) Turismo e Cultura: Presidente Agostino Scialfa.

L’Assemblea privata ha poi provveduto ad eleggere 10 Rappresentanti Generali per il quadriennio 2026-2030: Cristiano Cobianchi, Irene Enriques, Enrica Gentile, Enzo Mattioli Ferrari, Andrea Moschetti, Silvia Pivetti, Annalisa Po, Francesca Stefanelli, Pierluigi Taddei e Francesca Villani. Enzo Mattioli Ferrari, Andrea Moschetti, e Annalisa Po, sono stati i più votati per i rispettivi territori e diventano così membri di diritto del Consiglio di Presidenza per il periodo 2026-2030.

L’Assemblea ha eletto anche gli organi di controllo per il quadriennio 2026-2030. Il Collegio dei Probiviri: Stefano Alberti, Massimo Andalini, Alvise Gastone Bragadin, Eloisa Cremaschi, Gino Cocchi, Gianluigi Laus, Stefano Leone, Riccardo Maiarelli, Antonio Tullio e Stefano Zunarelli. Il Collegio dei Revisori Contabili: Presidente Piero Aicardi, membri effettivi Luca Altomonte e Gianfranco Gadda e membri supplenti Paolo Azzolini e Carlo Alfonso Lovato.

Dal 1°giugno 2026, infine, entrerà in carica anche la nuova governance della Piccola Industria di Confindustria Emilia: il nuovo Presidente per il quadriennio 2026-2030 è Paolo Golinelli, i vicepresidenti per i rispettivi territori sono Ivano Corsini ed Elena Ruzziconi.

“È motivo di grande orgoglio vedere come l’idea delle filiere, che lanciammo ormai otto anni fa, sia diventata un modello riconosciuto e condiviso di interpretare e organizzare il sistema delle imprese. Per noi è stata una scelta strategica importante: ci ha aiutato a focalizzarci, a fare squadra e a costruire una mentalità più adatta alle sfide del mondo contemporaneo.

Per questo vogliamo ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che negli ultimi quattro anni hanno lavorato nelle nostre organizzazioni d’impresa. Un grazie particolare ai presidenti, ai delegati aggiunti e ai rappresentanti generali che concludono il loro mandato: il loro impegno e il lavoro di squadra hanno prodotto risultati concreti e valore per tutti.

Allo stesso tempo diamo il benvenuto alle imprenditrici e agli imprenditori che entrano oggi nel nuovo Consiglio Generale. Quella che assumono è una responsabilità importante, ma anche una grande opportunità per continuare un percorso di crescita condivisa. Sapere di poter contare su persone competenti, attente e determinate è fondamentale per proseguire nella direzione che abbiamo scelto: far crescere la nostra associazione e accelerare lo sviluppo delle imprese, contribuendo così alla crescita dell’intero territorio e della società”, dichiara Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia.

A chiudere i lavori dell’Assemblea Jacopo Brunelli, managing director e Sr partner di Boston Consulting Group, e Davide Veroux, managing director e partner di Boston Consulting Group, che hanno presentato l’analisi “Il settore manifatturiero del futuro” evidenziando il ruolo che può giocare un’automazione “Human-Centric”, quale possa essere la chiave d’accesso per le PMI e come l’AI possa rivoluzionare la robotica.