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Una serata di svago si è trasformata in un vero incubo per un giovane di 21 anni residente a Reggiolo, vittima di una brutale aggressione avvenuta nelle prime ore dello scorso 13 marzo. L’episodio si è verificato in via Matteotti, nei pressi di uno sportello bancomat, mentre il ragazzo si trovava in macchina con la sua fidanzata. L’aggressione ha provocato al giovane una frattura grave alle ossa nasali, richiedendo un intervento chirurgico. Successivamente, è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 30 giorni.

La dinamica dei fatti ha avuto inizio attorno alle due di notte, quando l’auto del 21enne ha incrociato tre ragazzi che camminavano sul marciapiede nella direzione opposta, agitando vistosamente le braccia. Pensando che avessero bisogno di aiuto, il giovane ha accostato sul lato sinistro della strada ed è sceso dal veicolo per capire cosa stesse accadendo. Tuttavia, ciò che sembrava poter essere una richiesta di assistenza si è rapidamente trasformato in una situazione critica: una discussione verbale con due dei tre pedoni è degenerata, e il terzo, colta di sorpresa la vittima, gli ha sferrato un violento colpo al volto, tra il naso e lo zigomo sinistro. Nonostante l’abbondante perdita di sangue, il ragazzo è riuscito a risalire in macchina con la fidanzata e ad allontanarsi verso un luogo sicuro.

Successivamente è stato trasportato al Pronto Soccorso di Suzzara (MN), per poi essere trasferito all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove ha subito un intervento per ridurre la frattura scomposta al naso. Le indagini, avviate tempestivamente dai Carabinieri di Reggiolo dopo la denuncia della vittima, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e identificare tutti i protagonisti dell’episodio. Il presunto responsabile dell’aggressione è un 19enne domiciliato a Reggiolo e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di lesioni personali aggravate, e il caso è attualmente in fase di indagini preliminari sotto la supervisione del Procuratore Calogero Gaetano Paci. Gli approfondimenti investigativi proseguiranno con l’obiettivo di definire ulteriori responsabilità e valutare i prossimi passi dell’azione penale.