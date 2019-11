Si butta nel Santerno, salvata dai Carabinieri

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno tratto in salvo un’anziana che aveva tentato il suicidio gettandosi nel Fiume Santerno. L’istinto di sopravvivenza, però, ha sopraffatto la voglia di morire e quando la donna si è resa conto che stava per annegare, ci ha ripensato, aggrappandosi a un plinto di cemento e chiamando i Carabinieri. Giunti sul posto, i militari si sono tuffati nelle gelide acque del fiume traendo in salvo la donna che, impaurita e sotto choc, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.