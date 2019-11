Chiusure notturne sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 novembre, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (provenienza Milano e Firenze), sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare, sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze: uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare, sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio.

Nello stesso orario, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in entrata verso la A14: Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto;

in uscita da Padova: Bologna Interporto, sulla A13 Bologna-Padova.

Sulla A13 Bologna-Padova:

-dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 novembre, per chi proviene da Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare, sulla A14, alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale;

verso Firenze: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare, sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione autostradale di Bologna Casalecchio;

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 novembre sarà chiuso, per chi proviene da Padova, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14, alla stazione autostradale di Bologna San Lazzaro.

Negli stessi giorni e orari, sarà chiusa anche l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.