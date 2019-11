Unimore in visita alla Casa delle Donne di Modena

Per ribadire l’impegno di Unimore nella lotta alla violenza contro le donne, messo in campo da anni, da diversi gruppi e centri di Ricerca dell’Ateneo, il portavoce del Rettore Professore Thomas Casadei e la delegata per le Pari Opportunità Professoressa Tindara Addabbo hanno fatto visita, nel pomeriggio di oggi, alla Casa delle Donne di Modena, per il lancio dell’iniziativa “Scarpe rosse alla Casa delle Donne”.

In questa occasione la Professoressa Addabbo ha dichiarato: “Gli ultimi dati ISTAT disponibili mostrano che il 31,5% delle donne dai 16 ai 70 anni di età ha subìto violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Il 26,4% ha subito violenza psicologica o economica (comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell’accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia) dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner. L’indagine europea della European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) rileva che 8% delle donne nei paesi dell’Unione Europea nei soli 12 mesi precedenti l’intervista hanno subito violenza. E’ importante fare rete contro la violenza e il nostro Ateneo vuole essere parte attiva con il suo apporto di ricerca e di sensibilizzazione”.

“Diversi sono i gruppi e i centri di ricerca nel nostro Ateneo che promuovono e coordinano studi intersettoriali sui temi delle discriminazioni e delle vulnerabilità al fine di mettere a fuoco le loro cause e di elaborare azioni di contrasto – continua il Professore Thomas Casadei -. Insieme a queste attività è importante compartecipare a momenti di riflessione e di testimonianza che si svolgono in città, in stretto dialogo con altre istituzioni e con il mondo delle associazioni impegnate costantemente su questi argomenti. Fino al 6 dicembre alla Casa delle Donne di Modena è presente un’installazione dedicata alle donne vittime di violenza, che chiunque potrà arricchire con un proprio contributo, depositando sulla scalinata esterna alla struttura un simbolico paio di scarpe rosse: ci pareva importante compiere questo gesto, oggi, ma proseguendo un impegno che per tanti e tante di noi si svolge per tutto l’anno, ogni anno”.

Nella foto da sinistra: la Professoressa Tindara Addabbo, la Vice Presidente della Casa delle Donne Vittorina Maestroni, il Dott. Giacomo Guaraldi in rappresentanza del Comitato Unico di Garanzia di Unimore e il Professore Thomas Casadei.