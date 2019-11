Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Modena nord o di Valsamoggia.