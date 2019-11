Denaro: domani a Modena convegno Adiconsum su sovraindebitamento e povertà

Contrastare sovraindebitamento e povertà mettendo in rete i soggetti che cercano di sostenere le famiglie in condizioni temporanee o durature di sofferenza.

Se ne parla domani – giovedì 28 novembre – a Modena in un convegno organizzato dall’Adiconsum Emilia Centrale (associazione consumatori della Cisl). L’iniziativa si svolge alle 9 nell’auditorium “Romano Artioli” (palazzo Europa, lato via Rainusso). Intervengono Domenico Chiatto (segreteria Cisl Emilia Centrale), Adele Chiara Cangini e Massimo Rancati (Adiconsum Emilia Centrale), Angela Artusi (Centro servizi per il volontariato di Modena) e l’avvocato Davide Gollini (esperto sulla legge 3/2012, cosiddetta “Salva suicidi”).

«Dal 1996 la nostra associazione nazionale gestisce per conto del Ministero dell’Economia un fondo di prevenzione dei fenomeni di sovraindebitamento e usura, nel contrasto alla povertà economica – spiega Cangini – Negli ultimi tempi le sedi territoriali Adiconsum si sono impegnate in una campagna di educazione all’uso consapevole e responsabile del denaro e del credito, oltre che a costruire nuovi percorsi in rete. Domattina raccontiamo l’attività svolta, anche a livello di tutela individuale, e analizziamo strumenti vecchi e nuovi di contrasto a sovraindebitamento, povertà e usura».