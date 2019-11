Tenta furto al MediaWorld, arrestato a Casalecchio di Reno

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 20enne georgiano per aver tentato di allontanarsi dal negozio “MediaWorld”, situato nel centro commerciale “Shopville Gran Reno” di via Marilyn Monroe, dopo aver rubato un notebook e uno smartphone. Accortosi del furto, un addetto alla sicurezza ha telefonato al 112.

All’arrivo dei Carabinieri il giovane, senza fissa dimora e con precedenti di polizia specifici commessi anche in Toscana, è finito in manette per tentato furto aggravato. La refurtiva, del valore di 1.378 euro, è stata recuperata dai militari e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 20enne è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.