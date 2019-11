Al Policlinico di Modena proseguono i trasferimenti dei reparti e dei servizi amministrativi

Proseguono i trasferimenti nei nuovi spazi ristrutturati al Policlinico di Modena. Mercoledì 27 novembre a partire dalle 13,00 gli ambulatori della Reumatologia si sono spostati nella nuova sede situata al piano terra piano, ingresso 16, un tempo occupata dalla Dermatologia. Gli ambulatori rimarranno chiusi alcuni giorni per la sistemazione dei locali e il trasloco e apriranno regolarmente lunedì 2 dicembre nella nuova sede. I nuovi spazi, più ampi e confortevoli si sono resi disponibili a seguito del trasferimento della Dermatologia nella nuova sede all’interno del Policlinico. Rimangono, invece, all’ingresso 3, quinto piano il Day Hospital e le attività di terapia infusiva mentre la degenza resta all’ingresso 2, quinto piano.

Nei giorni scorsi, come da programma, il Servizio Bilancio e Finanze e l’Ufficio Legale, hanno lasciato il Poliambulatorio per spostarsi al 3° piano del Corpo F, ingresso 1, in uno spazio ristrutturato e confortevole per gli operatori e per il pubblico. Il trasferimento si è concluso mercoledì 27 novembre. Si tratta di un totale di 14 uffici e 26 operatori del Servizio Bilancio e Finanze, diretto dalla dottoressa Monica Gualmini e della Segreteria Generale, diretta dalla dottoressa Carmen Vandelli.

Al Poliambulatorio, rimangono ormai pochi uffici amministrativi dell’AOU di Modena, che rientreranno al IV piano del Policlinico, nello spazio un tempo occupato dagli Ambulatori Polispecialistici, non appena saranno completati i lavori di adattamento.