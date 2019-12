In via dell’Osservanza cede un braccio della croce

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 dicembre, un pezzo della croce che si trova ai piedi della salita di via dell’Osservanza (civico 11) ha ceduto, si tratta del braccio che si protende sul marciapiede dal lato opposto alla carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino “Carlo Fava” e gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso la strada, da via San Mamolo al civico 15. L’intervento di messa in sicurezza è tuttora in corso e la strada sarà riaperta appena possibile. L’accesso alle proprietà private è garantito.

Nella mattinata di domani l’Amministrazione comunale invierà alla Soprintendenza la comunicazione dell’intervento d’urgenza effettuato e, in un secondo momento, sarà redatto il progetto di restauro.