A Vergato per le feste natalizie arriva la pista da pattinaggio

Domenica 8 dicembre alle 10,30 sarà inaugurata a Vergato una pista di pattinaggio sul ghiaccio, nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria, che sarà possibile frequentare fino al 6 gennaio.

L’iniziativa è della proloco di Vergato che, come spiega Carla Antonelli, una delle consigliere, «voleva cogliere l’occasione delle vacanze natalizie per portare un’animazione di rilievo in città. Quando ci hanno proposto una pista per pattinare sul ghiaccio l’idea ci è subito piaciuta. E grazie al contributo di tanti il sogno si è realizzato». Oltre agli sponsor locali hanno fatto la loro parte il Comune di Vergato, l’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, Confcommercio Ascom, Emilbanca Vergato.

La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 14,30 alle 17,30 e la sera dalle 19,30 alle 22,30. Il biglietto è di 7 € per un’ora (ma si può anche optare per mezz’ora a 5 €) e dà diritto al noleggio dei pattini. Il sabato e la domenica, nonché nella settimana dal 23 al 31 dicembre si potrà pattinare anche al mattino, dalle 10 alle 12, mentre il pomeriggio si farà orario continuato dalle 14.30 alle 22

Nelle intenzioni degli organizzatori la pista deve diventare un’attrazione cui farà da contorno un paese in festa: l’8 dicembre ci saranno infatti mercati natalizi, stand gastronomici e la musica di Radio Venere, il 22 dicembre si ripete. Altri appuntamenti sono in via di definizione, saranno pubblicati sulla pagina Facebook della proloco di Vergato.

(foto, alcuni membri della proloco: da sinistra Federico Carboni, Mariella Sileo (presidente), Cristiano Caleffi e Carla Antonelli)