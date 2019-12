Contromano in tangenziale a Modena, bloccato dalla Polizia provinciale in transito sul posto

Contromano in tangenziale a Modena, bloccato dalla Polizia provinciale in transito sul...

Un automobilista che, intorno alle ore 14 di oggi, venerdì 6 dicembre, percorreva contromano un tratto della tangenziale Pasternak a Modena, è stato bloccato, all’altezza dello svincolo con la tangenziale Rabin, da una pattuglia della Polizia provinciale che è cosi riuscita a scongiurare conseguenze potenzialmente anche gravi. L’auto transitava lungo la corsia nord, quella verso Reggio Emilia, dirigendosi però verso la via Emilia, in un tratto particolarmente trafficato visto anche l’orario.

Gli agenti provinciali stavano percorrendo la carreggiata opposta, poco oltre l’auto contromano, quando si sono accorti della situazione: un agente è sceso dall’auto di servizio, ha attraversato la carreggiata, mentre l’altro agente fermava il traffico, ha scavalcato la barriera e, dopo aver fermato le auto in arrivo per evitare incidenti, è riuscito a raggiungere e bloccare l’automobilista che in quel momento aveva rallentato per imboccare, sempre contromano, la tangenziale Rabin verso Nonantola.

Messa in sicurezza la situazione, è stata chiamata la Polizia municipale, alla quale peraltro erano già arrivate numerose segnalazioni da parte degli automobilisti in transito sulla tangenziale. Il responsabile è stato accompagnato al comando della Polizia municipale, dove è stato sottoposto all’alcol test, risultato negativo, sanzionato e la patente è stata ritirata ai fini della sospensione.