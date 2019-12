Elezioni regionali: parte ufficialmente domani la corsa dei candidati con la pubblicazione del decreto di indizione

Domani, sabato 7 dicembre, parte ufficialmente in Emilia-Romagna la corsa dei candidati per le elezioni regionali. In mattinata sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione, il Bur, il decreto del presidente Stefano Bonaccini che, per domenica 26 gennaio 2020, indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa e del presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna.

In regione oltre 3,4 milioni di cittadini emiliano-romagnoli sono chiamati al voto. Le oltre 4.500 sezioni nei 328 comuni della regione resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 26 gennaio 2020. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio.

È online, in vista di questo appuntamento elettorale un apposito sito, realizzato in collaborazione tra Giunta e Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Le pagine web, oltre notizie e indicazioni di servizio, mettono a disposizione degli elettori informazioni utili sui diversi aspetti della consultazione elettorale. Tra esse un “come si vota” (anche con una animazione creata ad hoc), indicazioni sul “voto dall’estero” e sul “voto a domicilio”, il “voto in ospedale, “seggi volanti e speciali” nonché il “voto accompagnato”.

In un’altra sezione dedicata ai candidati sono disponibili le istruzioni per partiti e gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale (“Guida alla presentazione e ammissione delle liste circoscrizionali e della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale”). E ancora le indicazioni per la pubblicazione online dei curriculum e dei certificati penali dei candidati (“Elezioni trasparenti”), infine tutte le indicazioni sulla necessaria dichiarazione delle spese elettorali, con modelli ed esempi (“Dichiarazione e rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute dai candidati”).

Disponibili, in una parte dedicata alla normativa, le leggi che regolano la consultazione elettorale nonché una banca dati sui risultati delle precedenti tornate delle elezioni regionali.

Il sito è raggiungibile al seguente indirizzo web: www.regione.emilia-romagna.it/elezioni