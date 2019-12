“Un babbo a Natale” domenica al Novecento di Cavriago

Appuntamento domenica 8 dicembre con il teatro ragazzi a Cavriago, al cinema teatro Multisala Novecento. In Sala Rossa, alle 11 e alle 16,30 andrà in scena “Un babbo a Natale” dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

Di che cosa parla questo spettacolo? A Natale le magie accadano davvero e a volte trasformano la vita per sempre. E’ ciò che accade a Roberto, il protagonista della storia, uno strano ragazzo solitario che non si fida di nessuno, che odia il mondo intero e che si troverà a dover superare una prova che rivoluzionerà la sua vita e lo cambierà per sempre, proprio il giorno di Natale!

E’ uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, una commedia divertente e romantica.

Prezzo del biglietto: 6 euro. I biglietti sono in vendita presso Multisala Novecento, in via del Cristo 5 a Cavriago, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21.30; sabato e festivi dalle 16 alle 21. E’ possibile acquistare i biglietti per telefono (0522/372015) se il pagamento viene fatto tramite carta di credito. I biglietti si possono acquistare anche sul sito www.multisala900.it con pagamento con carta di credito. Sono in vendita anche da: Mangiafuoco shop, via Edison 2 a Reggio, tel 0522 332667 – info@mangiafuocoshop.it. Per maggiori info sulle caratteristiche degli spettacoli: Associazione 5T tel 0522/382963 – cinqueti@gmail.com