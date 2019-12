L’uBroker soffre poi supera 6-5 il Follonica nel match “spareggio” per l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia

uBroker soffre da matti, contro il Follonica; sbaglia tre rigori, va sotto 1-4 nella ripresa, tutto sembra perduto: sia la partita che la qualificazione alla Final Eight. Poi, come nella più trascolorante delle favole, compare una bacchetta magica. Ed è il cuore della squadra ad azionarla. L’orgoglio e il carattere dei ragazzi di Crudeli prorompono, trascinati dalla vampa offensiva di Tataranni e Gelmà, i due ex della gara. Lo spagnolo, poi, è una furia (mai visto, quest’anno, in versione simile) che si laurea uomo partita con la bellezza di cinque gol personali e una prestazione tonante.

Risultato: al PalaRegnani, per la dodicesima e penultima giornata d’andata, l’uBroker supera 6-5 il Follonica nel match “spareggio” per l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, centrando l’obiettivo “storico” con una giornata di anticipo.

Il tabellino

UBROKER HOCKEY SCANDIANO – IMPREDIL FOLLONICA 6-5

Reti 1° tempo: 1.41 Gelmà, 3.51 autorete Tataranni, 14.04 D.Banini, 21.17 M.Pagnini.

Reti 2° tempo: 0.47 Cancela, 3.13 Gelmà, 3.35 Tataranni, 4.03 Cancela, 6.13 Gelmà, 16.34 rig. Gelmà, 20.09 Gelmà.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, De Pietri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

IMPREDIL FOLLONICA: Menichetti, Matteucci, Rodriguez, F.Banini, D.Banini, F.Pagnini, Paghi, M.Pagnini, Cancela, Irace. Allenatore: Mariotti.

Arbitri: Ferrari e Parolin.

Le partite della dodicesima e penultima giornata d’andata. Sabato 7 dicembre: Scandiano-Follonica 6-5, Breganze-Lodi 4-2, Bassano-Monza 3-5, Montebello-Sarzana 3-5, Sandrigo-Forte dei Marmi 1-3. Domenica 8 Dicembre: Trissino-Valdagno, Correggio-Viareggio.

Classifica: Lodi 27, Forte dei Marmi 24, Breganze 20, Valdagno 20, Scandiano 19, Trissino 19, Viareggio 17, Sarzana 17, Monza 13, Follonica 11, Bassano 11, Montebello 11, Sandrigo 10, Correggio 9.

Le partite della tredicesima e ultima giornata d’andata. Sabato 14 dicembre: Viareggio-Montebello. Mercoledì 18 dicembre: Lodi-Scandiano, Forte dei Marmi-Correggio, Monza-Trissino, Valdagno-Breganze, Follonica-Sandrigo, Sarzana-Bassano.