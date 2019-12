Venturelli secondo nell’ultima gara dell’anno di retrorunning a Pietrasanta

Si è disputata a Pietrasanta l’ultima tappa del campionato di retrorunning, decisiva per l’assegnazione dei titoli assoluti individuali e a squadre del Campionato Italiano Retro Challenge 2019 che verranno annunciati ufficialmente nei prossimi giorni dai vertici AIRR.

La gara di poco oltre 1600 metri, svoltasi nell’anello esterno della pista del Campo Sportivo Falcone e Borsellino, è stata condizionata dalla pioggia battente che ha accompagnato buona parte della manifestazione, ma che non ha impedito una buona presenza di atleti in gara.

Alla ricerca del titolo assoluto anche il vignolese Alberto Venturelli sempre a podio quest’anno e campione assoluto nazionale in carica.

Partenza molto positiva per il 35enne in testa per i primi 300 metri, ma superato dai Master Tarabella e Fabbiani e dall’Assoluto Bardini.

Gara molto tranquilla e da “ragioniere” per Venturelli, che reduce da un malanno stagionale e vista la posta in palio, non forzava la mano e riusciva a conquistare un ottimo secondo posto in 8’18” (4’58”/km) tagliando il traguardo con la quasi certezza della riconferma a campione italiano assoluto, ma per la quale, come detto, sarà necessario attendere l’ufficialità.