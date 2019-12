Non trova i genitori al risveglio, ed esce sola a cercarli. Protagonista, a Carpi, una bimba di 7 anni

Sì è svegliata e, non trovando i genitori in casa, ha deciso di uscire da sola per andare a cercarli. Sara, 7 anni, è stata trovata ieri mattina in via Gargallo di Carpi da una pattuglia dei carabinieri i quali, avendola vista sola e piangente, l’hanno avvicinata; “i miei genitori se ne sono andati!”, ha esclamato ai militari perplessi.

In realtà la mamma e il papà, usciti poco prima per fare visita ad una loro amica, l’avevano lasciata in custodia alla figlia maggiore, che però si era addormentata sul divano e non si era accorta della “fuga” della sorellina.

La bambina, dopo essere stata accompagnata al bar per fare colazione e per tranquillizzarla, dopo un lauto “pagamento” in caramelle ha condotto i militari presso la sua abitazione dove è stata riabbracciata dai genitori che nel frattempo, essendo rincasati e avendo scoperto la sparizione della piccola, avevano appena lanciato l’allarme al 112.