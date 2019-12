Riaperto il Raccordo di Casalecchio chiuso per incidente

Poco dopo le 10:00 sul R14 Raccordo di Casalecchio è stato riaperto il tratto tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con l’A14, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 3, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e 5 autovetture e nel quale 2 persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Zola Predosa.

Al momento, sul luogo dell’incidente, il traffico circola su una sola corsia e si registrano due chilometri di coda verso l’A14.

Agli utenti provenienti dall’A1 si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio e percorrere la Tangenziale di Bologna per rientrare al casello di Bologna Arcoveggio, per chi è diretto a Padova, e a quello di Bologna San Lazzaro, per chi è diretto ad Ancona.