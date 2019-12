14-15 dicembre i suoni, i colori e l’incantata atmosfera del Natale nelle strade di Sasso Marconi

Con l’avvicinarsi del Natale, a Sasso Marconi si moltiplicano le iniziative pensate per proiettare grandi e piccini nella magica atmosfera natalizia.

Un primo assaggio si avrà nella giornata di sabato 14 dicembre quando, dalle 10.30 alle 12, nella casetta di Babbo Natale allestita nella piazza cittadina, sono in programma letture ispirate al Natale a cura delle volontarie del progetto di avviamento alla lettura “Nati per leggere”. Tra una lettura e l’altra, break con la merenda offerta da infoSASSO. Babbo Natale farà la sua comparsa nel pomeriggio: dalle 16 sarà nella sua casetta per salutare i bambini e ricevere le loro letterine. Sempre nel pomeriggio (ore 16-17.30) i canti natalizi del coro “Ravel Ensemble” di Sasso Marconi riecheggeranno nelle vie del centro cittadino, contribuendo a creare un piacevole clima di festa.

Si entra poi nel vivo domenica 15 quando, per l’ormai tradizionale appuntamento con “Christmas Roads”, le strade di Sasso Marconi si vestiranno a festa animandosi per l’intera giornata con bancarelle, musiche natalizie, giochi e animazioni per bambini. I più piccini potranno partecipare ai laboratori creativi di addobbi natalizi in programma in piazza e c/o “Il Giardino Segreto” (Galleria Marconi), cimentarsi in prove di abilità con gli antichi giochi in legno di “Ludopuzzle” (Piazza dei Martiri), posare per una foto ricordo con Babbo Natale e partecipare allo scambio di regali nella Piazzetta del Pozzo, portando un dono (dopo aver preparato a casa il pacchettino regalo) e prendendo in cambio uno dei pacchetti lasciati dagli altri bambini: un modo per favorire il riutilizzo di vecchi giocattoli e oggetti inutilizzati senza rinunciare all’effetto sorpresa.

A ricreare un contesto di festa contribuiranno poi le bancarelle con oggetti da regalo, prodotti tipici e originali creazioni natalizie e la sfilata con costume natalizio (la partecipazione è aperta a tutti ed è previsto un premio per il costume più originale), mentre i canti del coro “AcCanto al Sasso” contribuiranno a proiettare i visitatori tra i suoni e l’atmosfera natalizia: il concerto inizia alle 15 ed è articolato in due tempi, sotto i portici della chiesa e della biblioteca.

Tante, infine, le delizie per il palato: ci saranno punti ristoro con cioccolata, crêpes, zucchero filato, crescentine, tigelle, borlenghi, piade, caldarroste, vin brulè e biscotti.

Alla festa si uniranno anche i commercianti di Sasso Marconi, offrendo una merenda a tutti i partecipanti, mentre i negozi del centro resteranno aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Per informazioni: 051-6758409 (infoSASSO)

“Christmas Roads” è un evento promosso da Confcommercio-ASCOM in collaborazione con Comune, Pro Loco e i commercianti di Sasso Marconi. Gli appuntamenti natalizi in programma sabato 14 sono invece a cura dell’Amministrazione comunale.

Gli intrattenimenti proseguono poi nei giorni successivi: sabato 21 dicembre (ore 10.30/12) ad animare la centrale Piazza dei Martiri saranno le musiche natalizie degli allievi della scuola di musica “Music Factory”, letture tematiche e un laboratorio di illustrazioni natalizie in cui disegnatori e illustratori potranno realizzare disegni e opere grafiche per addobbare l’albero di Natale della piazza (la partecipazione è aperta ai bambini che desiderano contribuire con una propria creazione agli addobbi della piazza).

Dal 16 al 24 dicembre, invece, Babbo Natale sarà nella sua casetta in Piazza dei Martiri tutti i pomeriggi (dalle 16 alle 17.30) per accogliere i bambini e ricevere le loro letterine.