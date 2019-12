Strumenti, servizi e finanziamenti per l’innovazione, il 18 a Bologna convegno in Unioncamere Emilia-Romagna

Strumenti, servizi e finanziamenti per l’innovazione, il 18 a Bologna convegno in...

L’innovazione è più un aspetto legato alle competenze o un modo di porsi e di essere del sistema impresa? Quanto influisce il contesto? Sul tema dell’innovazione tutte le imprese hanno sfide da affrontare e opportunità da cogliere. Diffondere informazioni sulle prospettive e sui servizi per la valorizzazione e lo sviluppo dell’innovazione nelle PMI è un primo passo verso la crescita e il miglioramento dell’azienda.

Questo l’obiettivo del seminario “Strumenti, servizi e finanziamenti per agevolare l’innovazione delle PMI”, in programma mercoledì 18 dicembre (dalle 9.15 alle 11.30) nella sede di Unioncamere Emilia-Romagna in viale Aldo Moro 62 a Bologna. La partecipazione è gratuita.

L’incontro è utile occasione per fornire una panoramica sulle buone prassi, le metodologie, i servizi e le agevolazioni finanziarie utili a favorire i processi innovativi nelle piccole e medie imprese, con un approfondimento sul supporto fornito da Unioncamere Emilia-Romagna e dalle Camere di commercio della regione.

Il seminario è organizzato nell’ambito delle iniziative di Enterprise Europe Network, la più grande rete europea finanziata dalla Commissione europea a sostegno dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e della crescita delle imprese.

Al termine sarà possibile realizzare incontri individuali con i relatori per approfondire i temi trattati, in particolare: i servizi e gli strumenti di supporto della rete Enterprise Europe Network per la ricerca partner all’estero, per l’individuazione dei finanziamenti più idonei ai fabbisogni aziendali, per l’analisi dei fabbisogni di innovazione delle aziende e il supporto alla definizione di un piano di miglioramento, per avviare/migliorare le collaborazioni con partner nei processi e progetti di innovazione; i servizi e gli strumenti di supporto dei Punti Impresa Digitale – PID dai contributi agli strumenti di analisi della maturità digitale; altri servizi del sistema camerale in tema di internazionalizzazione.

Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il modulo on-line al link https://bit.ly/2OPaaUE