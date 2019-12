Inacettabile presa di posizione di alcuni consiglieri comunali di Reggio Emilia. Il Sulpl chiede rispetto per l’operato della polizia locale

Il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), Sindacato più rappresentativo per la Polizia Locale Italiana, interviene in merito alle recenti cronache che hanno visto diversi consiglieri comunali di Reggio Emilia intervenire sui controlli antidroga disposti davanti ad alcuni istituti scolastici della nostra città.

Da sempre chi indossa una divisa si batte per sconfiggere la piaga della droga sotto diversi aspetti sia dal punto di vista della prevenzione, e lo dimostrano le moltissime lezioni effettuate dalle forze dell’ordine direttamente nelle classi, sia dal punto di vista della repressione grazie alle moltissime operazioni effettuate dalle forze di polizia nel corso del 2019.

Oltre a recenti dichiarazioni pubbliche fatte da alcuni consiglieri, abbiamo anche appreso che recentemente è stata firmata una mozione in cui si chiede come citato “ di mettere in pausa il progetto dei controlli antidroga e di ridiscuterlo portandolo in votazione in aula”.

Il SULPL prende le distanze da chi pensa di poter fare propaganda politica sulle spalle degli operatori in divisa, soprattutto su questa piaga sociale.

Firmare un documento in cui si chiede sostanzialmente di interrompere i controlli anti-spaccio davanti alle scuole significa chiedere di tollerare che qualcuno possa spacciare all’interno degli istituti scolastici e quindi rovinare i nostri giovani.

Come fanno i signori consiglieri a sapere quali siano effettivamente le sostanze stupefacenti che girano all’interno delle scuole? Premesso che fino a prova contraria è illegale anche lo spaccio e la detenzione di qualsiasi droga, i signori consiglieri che chiedono di interrompere questi importanti controlli sono in grado di dichiarare pubblicamente che all’interno degli istituti scolastici della nostra città non circoli più droga e che quindi i controlli siano inutili?

Come già fatto in altre occasioni il SULPL è a chiedere un incremento di questi importanti servizi, come ritiene assolutamente necessario che il Corpo di Polizia Locale di Reggio Emilia si doti a tempo pieno di una propria unità cinofila.

Leggere determinate dichiarazioni pubbliche in aggiunta alla mozione presentata ci fa capire come per l’ennesima volta come la politica sia ben lontana dall’essere vicina a chi quotidianamente opera per la nostra sicurezza.

Un amministratore pubblico dovrebbe esser ben consapevole che determinate azioni vanno poi ad incidere oltre che sulla sicurezza dei nostri concittadini, anche sulla salute dei nostri giovani.

Per l’ennesima volta chiediamo alla politica di esser vicino alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine.

Come Sindacato ringraziamo i colleghi che quotidianamente operano e continueranno ad operare sulla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Ci sembra difficile che chi pensa che un operatore in divisa debba essere un “agente sociale” possa comprendere il nostro lavoro, ma almeno su una cosa pensiamo ci debba essere unanimità di vedute, non bisogna far propaganda politica su problemi importanti come lo spaccio di sostanze stupefacenti che ai giorni d’oggi coinvolge tutte le nostre città.

Luca Falcitano – Coordinatore SULPL