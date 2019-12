Castelnuovo, primo appuntamento con il ciclo “Un tè con la scrittrice”

Si apre il ciclo di incontri “Un tè con la scrittrice”, promosso dal Circolo Caos in collaborazione col Comune di Castelnuovo Rangone. Il primo appuntamento è in programma domenica 15 dicembre alle 16 nella sede del Circolo Caos, in via Matteotti 14, a Castelnuovo.

In questo incontro inaugurale, ad ingresso libero, sarà presentato il libro di Angela Albano “La colazione di Amore e Psiche (piccolo diario sul cambiamento)” (Mucchi Editore) e verranno esposti i quadri di Barbara Foresti. L’autrice e la pittrice dialogheranno con Monica Guarracino, a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco con tè, tisane, torte e biscotti.