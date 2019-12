Si festeggia Natale con i commercianti di viale Gramsci

Domenica 15 dicembre il “Natale in viale Gramsci” entra nel vivo grazie all’impegno dell’associazione dei commercianti e di altre realtà associative attive in zona con la collaborazione del Quartiere 2 e il coordinamento dal portierato sociale PassMO promosso dal Comune di Modena attraverso l’Ufficio Legalità e Sicurezze.

Dalle 10 alle 13 i commercianti, che dedicano la festa alla signora Lalla del bar Ballantine, molto attiva tra gli esercenti e recentemente scomparsa, invitano i cittadini a cercare “L’Intruso” nelle vetrine dei negozianti del viale che aderiscono al gioco organizzato dall’associazione Zero in Condotta, mentre l’Aps Narxis propone l’iniziativa ecologica “Vivere il verde” e l’associazione di Tao Yin invita tutti all’attività di gioco e animazione “Alla scoperta dell’Oriente”. Il programma della mattinata prevede anche “Gramsci’s Dogs” con sfilata e concorso a premi per tutti i cani del quartiere (iscrizioni in loco dalle 10). Per finire in bellezza Babbo Natale aspetterà tutti i bambini in fondo al viale dove sarà offerto loro un dolce pensiero grazie a Coop Alleanza 3.0.

Inoltre, nell’area verde dove ha preso il via il cantiere per l’ultimazione del parco, anche se i lavori si sono dovuti fermare per il maltempo, si svolgerà il Mercatino dei bambini in cui vendere e scambiare giochi (per informazioni e iscrizioni Elisa Leoni: tel. 338/4169636).

Le iniziative, che in caso di maltempo si svolgeranno domenica 22 dicembre, sono realizzate nell’ambito del progetto “Un quartiere – una città: azioni integrate per la sicurezza urbana” cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Inoltre, in viale Gramsci proprio in questi giorni sono iniziati i lavori per la posa della fibra ottica funzionale a implementare il sistema di videosorveglianza cittadina. Entro Natale saranno installate a ridosso del parco in fondo al viale due telecamere collegate al sistema di videosorveglianza cittadina e il sistema sarà ulteriormente potenziato con l’anno nuovo.