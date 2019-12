Gelo in arrivo: a Reggio salatura preventiva dei viali ciclopedonali cittadini

Il freddo di queste ore stringe la città in una morsa: temperature basse con, in aggiunta, il rischio di gelate in pianura. Per questo motivo Iren, di concerto con l’Amministrazione Comunale, sta effettuando la salatura preventiva dei viali ciclopedonali cittadini. Anche Piazza della Vittoria subirà lo stesso trattamento.

Il servizio preventivo anti ghiaccio è svolto costantemente durante tutta la stagione invernale, al fine garantire una maggior sicurezza, ogni qual volta la temperatura scende al di sotto dello 0° C; la rimozione della neve, invece, avviene solo dopo che lo spessore del manto nevoso raggiunge i 3-5 cm: in questo modo, si può evitare che gli spartineve danneggino il manto stradale.

La situazione viene comunque continuamente monitorata: per la salatura possono essere utilizzate, a seconda delle necessità, fino a 60 tonnellate di sale attraverso gli 11 mezzi spargisale in dotazione.

I mezzi e gli uomini di Iren sono pronti ad intervenire in caso di nevicate: si tratta di circa 125 spalaneve dotati di lame di grande dimensione, 40 mezzi medio/piccoli, e altri mezzi di supporto, che sono a disposizione per far fronte alla situazione qualora dovesse evolversi al peggio, oltre naturalmente agli uomini addetti alla spalatura manuale.