Mezzo Seta uscito di strada a Recovato: 20 passeggeri a bordo, solo lievi ferite per alcuni di loro

Seta comunica che oggi verso le 15.00, un mezzo extraurbano in servizio sulla linea 750 è rimasto coinvolto in un incidente in località Recovato, fortunatamente senza conseguenze di rilievo per i passeggeri (circa 20) presenti a bordo.

Il mezzo Seta era partito da Castelfranco alle ore 14,10 circa, diretto a Nonantola-Bomporto. Al momento dell’incidente era in corso un’intensa nevicata: il conducente ha dichiarato che, mentre percorreva la S.P.14, giunto in prossimità di Recovato il mezzo ha improvvisamente perso aderenza sull’asse posteriore ed è uscito parzialmente dalla carreggiata, rimanendo inclinato sul fianco destro ed adagiandosi sul guard-rail. Secondo l’autista, in quel tratto di strada, la neve risultava particolarmente compattata sul manto stradale, il che a suo dire ha provocato la perdita di aderenza nonostante il mezzo fosse regolarmente provvisto di pneumatici invernali.

La posizione in cui è rimasto bloccato il mezzo ha comportato l’impossibilità di utilizzare le porte di uscita: è stato pertanto necessario rompere i finestrini del lato destro per uscire dal bus. Come già detto, tra i passeggeri si registrano solo feriti di lieve entità: sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118 che hanno prestato soccorso a chi ne ha fatto richiesta. Buona parte dei passeggeri è stata recuperata dai famigliari ed ha fatto rientro a casa con mezzi propri.